Man (49) gewond na mislukte autodiefstal CARJACKERS LOSSEN TWEE SCHOTEN MET ALARMPISTOOL JELLE HOUWEN

31 juli 2018

02u34 0 Koksijde Een 49-jarige bewoner van de Bitterzoetlaan in Oostduinkerke is gisterenochtend gewond geraakt bij een brutale poging van twee dieven om zijn wagen te stelen. Bij de schermutseling losten de dieven ook twee schoten met een alarmpistool. De Mercedes GLE SUV konden ze evenwel niet stelen.

Toen W.D. gisterenochtend rond 7.30 uur thuis kwam van de bakker parkeerde hij zijn gloednieuwe Mercedes SUV op de oprit. Daar werd hij meteen aangesproken door twee mannen van Noord-Afrikaanse origine. Ze bedreigden hem en eisten de sleutels van de dure wagen. Toen de man dat weigerde, ontstond er een schermutseling. Daarbij liep W.D. lichte verwondingen op aan het hoofd en de slaap.





Tijdens die schermutseling wilden de dieven de man doen afschrikken door met een alarmpistool in de lucht te schieten. Daarop loste de bewoner zijn greep en door het ontstane tumult dropen de dieven af zonder buit. De drie dochters en de vrouw van de man bleven binnen en zijn ongedeerd. De politie waren snel ter plaatse en organiseerden een zoekactie. De dieven konden echter vluchten met hun eigen wagen. Bewoner W.D. werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht terwijl de politie de straat afsloot.





Het laboratorium kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ook het parket, dat samen met de politie de zaak onderzoekt, werd verwittigd. De kans is groot dat beide dieven wisten dat de man net een nieuwe wagen op de oprit had staan en dat ze eerder al eens op voorverkenning kwamen. W.D. denkt dat hij de daders eerder al eens zag voorbijrijden in de straat.





Kleine Franse auto

Een buurman van W.D. was getuige van de vlucht van de dieven. "Ik zette 's morgens alle ramen van mijn huis open om te verluchten", zegt de buurman. "Toen ik de ruiten aan de zijkant opende, zag ik W.D. net parkeren. Ik draaide me om en liep verder toen ik plots twee luide schoten hoorde. Meteen ging ik door de voordeur om buiten te kijken. Ik hoorde geruzie maar dacht dat het van om de hoek kwam. Enkele seconden later stoof een kleine Franse auto er met gierende banden vandoor, richting centrum. Gelukkig kon ik een deel van de nummerplaat onthouden. Daarna ben ik naar Wim gegaan die bloedde aan het achterhoofd. Wellicht kreeg hij een klap met een hard voorwerp. Ik heb zelf nog de hulpdiensten gebeld. Wim zelf zag er oké uit maar was in shock. Ze wonen hier nog maar enkele jaren en zijn auto was nog maar enkele weken oud. Die dieven hebben wel lef, want het is hier zeer druk. Dit huis ligt vlak aan de drukke Leopoldlaan. Ze wilden dus allicht zo snel mogelijk toeslaan."





Politie en parket maken jacht op de mannen. Het gaat om twee of drie personen. Voorlopig zijn ze echter nog spoorloos.