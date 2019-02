Losgeslagen jonge vrouw spuwt in gezicht van agente JHM

22 februari 2019

13u40 0

Een jonge vrouw uit Frankrijk riskeert een straf voor smaad aan de politie. L.V., die net over grens woont, ging op 6 januari vorig jaar uit in het bekende danscafé De Viking in Oostduinkerke. De politie werd er die avond opgeroepen omdat er buiten tumult was ontstaan. Terwijl agenten de menigte uiteen dreven en een jongeman boeiden kwam L.V. als een bezetene tussenbeide. “Ze ging naar een vrouwelijke agente van politiezone Westkust en spuwde haar in het gezicht en op de kaak. Toen haar gevraagd werd waarom ze dat deed kon ze niet echt een antwoord verzinnen. Ze kon er gewoon niet tegen dat haar vriend geboeid werd. Ik eis een streng signaal”, sprak de procureur. De advocaat van L.V. gaf toe dat de feiten laag bij de grond waren. Hij sprak echter van een eenmalig feit en vroeg de opschorting. Vonnis op 22 maart.