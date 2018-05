Lokale N-VA pleit voor permanent regenboogzebrapad 18 mei 2018

N-VA Koksijde heeft gisteren, op de internationale dag tegen holebifobie en transfobie, symbolisch een regenboogzebrapad geschilderd bij het gemeentehuis. "In Vlaanderen waren er al tijdelijke, kleurrijke zebrapaden in Antwerpen, Gent, Genk en Brussel, maar in West-Vlaanderen is het initiatief nog niet zo gekend. Koksijde kan dus een pioniersrol spelen", stelt N-VA lijsttrekker Sander Loones. "Het zou fijn zijn mocht er in elke deelgemeente zo'n zebrapad komen", pikt Pablo Govaerts van Jong N-VA in. "Zo maken we duidelijk dat onze gemeente open en divers is. Ons voorstel stemt trouwens overeen met de wegcode. Zo'n regenboogzebrapad kan dus permanent blijven liggen, het hoeft zelfs niet tijdelijk te zijn. Het zou een sterk symbool zijn dat weinig geld kost." (GUS)