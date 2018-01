Ligt jouw eigendom in jachtgebied? 24 januari 2018

Sinds vorige zomer kan je op www.geopunt.be zien waar de jachtterreinen zich bevinden. Dat kan zowel op openbaar als op privéterrein zijn.





"Je kan daartegen verzet aantekenen maar ik vermoed dat nog maar weinig mensen daarvan op de hoogte zijn", zegt raadslid Elwin Van Herck (Impuls) van Koksijde. "Ik vroeg daarom aan de gemeenteraad om de mensen die in jachtgebied wonen daarover in te lichten zodat ze eventueel de nodige stappen kunnen ondernemen. Ook in het gemeentelijk informatieblad kan daarover geschreven worden. Een deel van Koksijde-Dorp bijvoorbeeld is opgenomen in het jachtgebied."





De gemeente heeft al een aantal openbare percelen laten schrappen uit het jachtgebied.





Het gaat om een deel van het kerkhof in Koksijde-dorp, het gemeentelijk speelplein, het milieupark en het station.





Via de media zouden de particulieren zich ondertussen al voldoende geïnformeerd moeten hebben stelt de meerderheid.





Mocht het nodig blijken dan kan het nog in het gemeenteblad Tij-Dingen verschijnen. (GUS)