Lichtgewond na kop-staartaanrijding met drie wagens 22 maart 2018

02u50 0

In de Robert Vandammestraat in Koksijde was er gisteren rond 16 uur een kop-staartaanrijding tussen drie personenwagens. Een bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De wagens liepen schade op en werden getakeld. De baan was een tijdlang versperd voor de vaststellingen van de politie, het takelen en het reinigen van de straat door de brandweer. (BBO)