Lichte hinder door aanrijding met kusttram BBO

24 januari 2019

16u55 0 Koksijde In Sint-Idesbald gebeurde iets voor 16 uur een aanrijding tussen de kusttram en een personenwagen. Het incident zorgde kort voor enige verkeershinder en de politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen.

Het ongeval gebeurde op de Koninklijke Baan ter hoogte van Resto Real. Er vielen geen gewonden. Volgens Sonja Loos van De Lijn was ook de blikschade aan de tram eerder klein. “Er was enig oponthoud, maar de tram kon na het invullen van het ongevallenverslag op eigen houtje verder rijden. De passagiers zijn zonder overstappen op hun bestemming geraakt”, aldus Sonja Loos. Ook de wagen kon uiteindelijk nog verder rijden, maar moet wel opgelapt worden. Na een kwartier was de verkeershinder ter plaatse al voorbij.