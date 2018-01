Liberale kandidaten voorgesteld 19 januari 2018

02u43 0

De partijen CD&V en Open Vld trekken in kartel met de Lijst van de Burgemeester naar de kiezer. Open Vld stelde tijdens zijn nieuwjaarsreceptie zijn kandidaten voor. Het zoekt nog één wit konijn. Huidig burgemeester Marc Vanden Bussche is al voor de vijfde keer op rij lijsttrekker. Schepenen Dirk Dawyndt, Lander Van Hove en Stephanie Anseeuw alsook ocmw-voorzitster Greta Suber-Delie zijn opnieuw kandidaat. Verder vullen vertrouwde gezichten ocmw-raadslid Hylke Castelain, gemeenteraadsleden Bieke Dalle, Luc Deltombe, Frederic Devos en Charlotte Castelein de lijst. De nieuwkomers zijn: ondernemer Stefaan Nuyten (54), Katleen Calcoen (54) van het Sociaal Huis, opticien Amadeo Glorie (28), Julie Paelinck (29), Ron Verhaeghe (23) en Voka-medewerkster Angelique Lefebvre (31). Dries Dawyndt is kandidaat voor de provincieraad.