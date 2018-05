Levensloop nu al goed voor 44.000 euro 24 mei 2018

02u46 0 Koksijde Dit weekend vindt de vijfde editie van Levensloop plaats op het sportpark in Koksijde-Dorp. Het start zaterdag om 15 uur met een openingsceremonie verzorgd door Jong El Fuerte gevolgd door optredens van talrijke artiesten.

Een ander hoogtepunt is de kaarsenceremonie op zaterdagavond om 22 uur om alle mensen te herdenken die de strijd tegen kanker verloren hebben. Iedereen kan een kaars met een papieren zakje reserveren waarop hij iets waardevols kan schrijven. Ook zondag is er nog muzikale animatie tot 15 uur.





Paul Bruna

Eén van de toppers op de affiche is het optreden van Paul Bruna uit Middelkerke die ook peter is van Levensloop. Hij mag het evenement afsluiten. Tussen alle animatie door zullen 28 teams 24 uur lang lopen of wandelen. Er zijn al 878 deelnemers ingeschreven en de teller staat al ruim boven de 44.000 euro. De 92 vechters die kanker overwonnen hebben of er nog tegen strijden zijn de eregasten op Levensloop. Zij worden door de organisatoren extra in de watten gelegd. Het zijn ook die vechters die Levensloop zaterdag in gang lopen. De voorbije vier edities samen brachten net geen 454.000 euro op. Zondagnamiddag weten we hoeveel dat enorme bedrag zal stijgen. Info: www.levensloop.be. (GUS)