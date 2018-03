Leerlingen De Strandloper bezoeken politie 03 maart 2018

De politie Westkust in Koksijde kreeg bezoek van enkele leerlingen van De Strandloper in Oostduinkerke, een school voor buitengewoon lager onderwijs. "De klasgroep van 10 en 11 jaar maakte kennis met de politie in al haar facetten. Zo bezochten de kantoren en de cellen en namen ook de politiekledij en andere attributen onder de loep. Wie wilde, mocht een kogelvrije jas passen", zegt Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust. "Naar goede gewoonte mochten de leerlingen ook in de combi en op de politiemotor plaatsnemen. Als afsluiter kregen de kinderen ook nog enkele geschenkjes mee naar huis. De agenten werden verrast met een mooie tekening, die de leerlingen speciaal maakten voor deze gelegenheid."





(BBO)