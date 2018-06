Laura is de nieuwe 'Mieke Garnaal' 22 juni 2018

Laura Vanhoutte (17) uit Koksijde mag zich een jaar lang 'Mieke Garnaal' noemen. Febe Coutteau (16) en Chloe Brackx (16) zullen haar als eredames vergezellen. Het trio zal een hoofdrol spelen tijdens de garnaalfeesten in het weekend van 23 en 24 juni.





Op zaterdag vertrekt de paardenvisserswandeltocht aan de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Het Fabiolaplein in Oostduinkerke is het decor van de ambachtenmarkt waar de Orde van de Paardenvisser zijn bekende soep zal klaarmaken. Zondag is de 69ste garnaalstoet de headliner op de affiche. Een vijftigtal groepen beelden de geschiedenis van Oostduinkerke uit. De optocht vertrekt om 15.30 uur in Oostduinkerke. Naast de Mieke Garnaal maken ook de verschillende kruiersverenigingen en de garnaalvissers te paard hun opwachting. Info: www.visitkoksijde.be.





(GUS)