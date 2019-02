Laatste Sea King bezig met laatste vlieguren: man met beroerte gered op schip Bart Boterman

21 februari 2019

16u59 2 Koksijde De reddingshelikopter Sea King RS05 van de luchtmachtbasis in Koksijde moest donderdagmiddag koers zetten naar de loodsboot Wandelaar voor de kust van Oostende. Een opvarende had een beroerte gekregen. De RS05 is aan zijn laatste vlieguren bezig.

De Sea King ging rond 12.45 uur in de lucht en was enkele minuten later ter plaatse. Het slachtoffer werd van boord geplukt en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Kurt Verwilligen, communicatieverantwoordelijke van de luchtcomponent van Defensie: “De Sea King RS05 is de laatste van de vijf Sea Kings die nog operationeel is. Het toestel doet momenteel de laatste vlieguren op. Allicht zal de RS05 nog enkele keren te zien zijn alvorens de helikopter op stal gaat”, aldus Kurt Verwilligen.

Het allerlaatste afscheid van de Sea King RS05 volgt namelijk op 22 maart. “Dan zal de RS05 de hele kustlijn afvliegen. Als groet zal de bemanning op elk strand een vlag neerplanten. We zullen de burgemeester uitnodigen om die vlag in ontvangst te nemen als aandenken”, duidt Verwilligen. Na 22 maart is het tijdperk van de Sea King, in 1976 in gebruik genomen, volledig verleden tijd en zullen de nieuwe helikopters NH90 Caiman instaan voor de interventies op zee. De laatste formatievlucht over Vlaanderen met drie Sea Kings tegelijk vond plaats op 19 december.