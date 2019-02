Kunst met licht en je mag zelf ook iets doen GUS

10 februari 2019

11u35 0 Koksijde In Yes Art Gallery in Sint-Idesbald loopt nog tot en met 10 maart een leuke tentoonstelling over de kracht van het licht. Het ensemble Graffitilights toont er wat het in zijn mars heeft.

Graffitilights was vorige zomer te gast op de tentoonstelling 3D World Magic & Fun, een initiatief van Patrick Mortier. Patrick runt in de Strandlaan 239 c in Sint-Idesbald al acht jaar Yes Art Gallery. “Naast de fotowerken waarin het effect van een lange sluitertijd wordt getoond, is er ook interactie met het publiek. Elke dag van 11 tot 23 uur zullen mensen op straat aan de buitenkant van de galerij een lichtkunstwerk kunnen aansteken. Binnen staat dan weer een werk dat je door erop te blazen kan aansteken.” De galerij is elk weekend open van 11 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur.