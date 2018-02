Koude knuffelduik, maar toch zoveel warmte 12 februari 2018

02u32 0 Koksijde De knuffelduik in Oostduinkerke heeft ondanks de koude toch ruim 300 deelnemers gelokt. De opbrengst gaat naar vakanties voor jonge kankerpatiëntjes.

Na een grondige opwarming kozen ze, al dan niet verkleed, het ruime sop. Er was een winterzonnetje, maar de wind sneed. "Toch voel ik alleen maar warmte", glimlacht de Koksijdse Chantal Casteleyn (51) terwijl ze uit de Noordzee stapt met op haar T-shirt het opschrift 'Hope, dream, believe' en 'De Kleine Ark'. "Dat is de naam van ons team waarmee ik meedoe aan de Levensloop in mei in Koksijde. Kanker is een ziekte die ik van dichtbij meemaak bij vrienden en familie. Dat de opbrengst van de knuffelduik gaat naar vzw Kiekafobee, die vakanties voor kankerpatiëntjes organiseert, was een extra stimulans om deel te nemen", zegt Chantal.





Ook toerismeschepen Dorine Geersens (CD&V) nam deel aan de duik en hoopt dat ze een cheque van 25.000 euro kan geven aan vzw Kiekafobee. (GUS)