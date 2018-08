Koningin Mathilde op bezoek 25 augustus 2018

Koningin Mathilde zal op dinsdag 4 september twee organisaties in Oostduinkerke bezoeken. Ze start in het Koningin Elisabeth Instituut, waar mensen revalideren. Vervolgens pikt ze een tweetalig vakantiekamp mee voor personen met een fysieke beperking. De Belgische vereniging voor verlamden organiseert dat vakantiekamp in het vakantiedomein Ter Helme. Tijdens beide activiteiten staan kwetsbare mensen centraal, net als de vraag hoe je hem of haar terug kan integreren in de maatschappij. (GUS)