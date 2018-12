Koksijdse gemeenteraad wuift zijn raadsleden uit GUS

14 december 2018

11u09 0 Koksijde Op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur nam Koksijde afscheid van een aantal raadsleden. Jan Loones bijvoorbeeld trekt de deur na 36 jaar lokale politiek achter zich dicht en had een toespraak voorbereid. Hij maakt plaats voor zijn zoon Sander.

De gemeenteraad van Koksijde nam afscheid van de raadsleden Christophe Bakeroot, Paul Casselman, André Cavyn, Jean-Marie Dewulf, Rosaline Mouton, Inge Vandekeere, Gerard Vandenbroucke, Herwig Vollon en schepen Albert Serpieters. Jan Loones nam in een toegevoegd punt het woord om zijn afscheid een extra cachet te geven. “36 jaar geleden zette ik samen met huidig burgemeester Marc Vanden Bussche mijn eerste stappen in de lokale politiek. We startten in de oppositie met een meerderheid die onstabiel was. In 1988 leverden we een goed verkiezingsresultaat af en zou ik burgemeester geworden zijn maar door overloperij kwam daarvan uiteindelijk niets in huis en voerden we opnieuw zes jaar oppositie. Het jaar erop startte ik mijn loopbaan in het Vlaams parlement die uiteindelijk twintig jaar zou duren. In 1994 vormden we wel de bestuurscoalitie met Marc als burgemeester en ik als eerste schepen. Er kwam een breuk in het vertrouwen toen de burgemeester besloot in kartel te gaan met toenmalig oppositiepartij CD&V. Toch bleven we deel uitmaken van de meerderheid. Vanaf januari zal de N-VA samen met Koksijde Vooruit de oppositie vormen. Ik vrees voor een onstabiele en krappe meerderheid en een ietwat oudere en eigenzinnige burgemeester. Politiek is echter slechts een deel van het leven. Ook daarbuiten heb ik contact met Vanden Bussche en daar heeft hij me nog nooit bedrogen of ontgoocheld. Dat is toch al veel waard. Mijn zoon Sander zie ik als mijn opvolger. Ik zal met groot plezier mijn verzoek indienen om ereschepen te worden in Koksijde.”