Koksijdenaar krijgt 2 jaar cel (met uitstel) voor aanranding van verkoopster van energiecontracten Bart Boterman

12 maart 2019

11u18 0 Koksijde Een man (43) uit Koksijde is tot 2 jaar cel, weliswaar met uitstel onder voorwaarden, veroordeeld voor de aanranding van een verkoopster van energiecontracten. Het slachtoffer had in oktober vorig jaar een thuisafspraak bij Koksijdenaar om een contract te bespreken. “Ik teken enkel een contract als je met mij vrijt”, eiste de man. Daarna begon hij haar te tongkussen en sleepte hij haar naar zijn kamer.

“De vrouw duwde hem weg op het moment dat hij haar begon te tongkussen, maar daar had de beklaagde geen oren naar. Hij begon haar opnieuw te kussen en stak zijn hand in haar broek. Het slachtoffer had nochtans duidelijk gemaakt dat ze niet geïnteresseerd was”, sprak de procureur tijdens het proces in Veurne. De vrouw probeerde te vluchten uit het huis, maar de beklaagde greep haar vast en sleepte haar naar de kamer.

“Hij gooide haar op bed en ging bovenop de vrouw liggen. Het slachtoffer kon ternauwernood vluchten door de beklaagde een harde stamp in het kruis te geven. Deze feiten zijn verwerpelijk”, aldus de procureur, die liefst 36 maanden opsluiting vroeg. “Wat als mijn cliënte er niet in was geslaagd om te vluchten? Ik mag er niet aan denken wat toen zou zijn gebeurd. Dit heeft haar een enorm trauma bezorgd. Anderhalve maand was ze werkonbekwaam en daarna durfde ze amper nog bij mensen thuis langsgaan”, pleitte de advocaat van het slachtoffer.

Ontzet uit rechten

De beklaagde wist naar eigen zeggen niet wat hem bezielde. “Ik heb enorm veel spijt en weet nog altijd niet wat mij zo ver dreef. Ik ben bereid om het slachtoffer volledig te vergoeden voor wat ik heb aangericht. Ik heb ongelofelijk stom gedaan”, verweerde dader B.S. zich voor op zijn proces. De Veurnse strafrechter veroordeelde de man dinsdagmorgen tot 2 jaar cel, weliswaar met uitstel onder voorwaarden.

Zo moet hij zich onder meer psychologisch laten begeleiden voor een seksuele problematiek. De man is ook voor twintig jaar ontzet uit zijn publieke rechten. Dat betekent dat hij in die periode niet mag gaan stemmen of een openbaar ambt mag uitvoeren. Het slachtoffer krijgt na een beslissing van de rechter een schadevergoeding van 2.500 euro.