Koksijde zet dit seizoen 357 jobstudenten in, er zijn nog een paar plaatsjes vrij GUS

08 april 2019

09u26 0 Koksijde De paasvakantie is gestart dus zoeken jongeren een geschikte job om een centje bij te verdienen. In Koksijde kunnen er 357 jobstudenten aan de slag.

Het seizoen is begonnen. Het merendeel van de jongeren dat in Koksijde aan de slag kan, zijn strandredders. Dat zijn er liefst 200. Daarnaast zijn er nog 20 jongeren die het team van de zwembaden versterken, 17 sportmonitoren, 18 moni’s voor de speelpleinwerking en 17 voor de buitenschoolse kinderopvang. Vooral voor die drie laatste zijn er nog vacatures. De bijzonderste jobs voor studenten zijn die voor de projecten ‘mooimakers’ en ‘sociale media’. De mooimakers gaan het strand en de zeedijk op om toeristen aan te zetten de gemeente mooi te houden. Evenementen aankondigen en verslaan op sociale media is voor de kustgemeente ook belangrijk. Tot slot staan 27 jongeren in voor de netheid van straten en pleinen. Alle vacatures zijn gebundeld op www.koksijde.be/jobstudenten.