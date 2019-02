Koksijde werft ambtenaar aan die handelaars persoonlijk begeleidt GUS

04 februari 2019

08u51 0 Koksijde Koksijde zal binnenkort een ambtenaar ondernemen aanwerven. De jobomschrijving wordt momenteel uitgeschreven. Het is een van de acties om meer dynamiek te krijgen in het Koksijdse handelsapparaat.

Patricia Vandenbroucke (N-VA) roept de meerderheid op werk te maken van de installatie van de raad voor lokale economie. Ze wil ook een dienst lokale economie. “In de raad voor lokale economie moet ook de niet-georganiseerde handel een plek krijgen. Inspraak in het beleid is een must. Meer schwung in de lokale economie is meer dan nodig.”

Schepen van Middenstand Dorine Geersens (LB) is daarmee akkoord en heeft concrete acties klaar. “De adviesraad is sowieso openbaar en dat blijft zo. Binnenkort werven we een ambtenaar ondernemen aan die zich zal toeleggen op de citymarketing. Hij of zij zal ondernemers persoonlijk begeleiden. Evenementen en handel dichter bij elkaar brengen is een doel waaraan we deze legislatuur een vervolg breien. Ik denk maar aan Chaussée d’Amour in de valentijnsperiode, waarbij shoppen in Koksijde een liefdevol kantje krijgt. Tot slot denken we erover na om de shop- en go parkeerplaatsen verder uit te breiden. Dat zijn plaatsen waar je een half uur gratis mag parkeren zonder dat je daarvoor een parkeerticket hoeft te kopen. Via een chip in de grond wordt alles geregistreerd.”