Koksijde Vooruit dient klacht in: te weinig gemeenteraden dit jaar GUS

15 december 2018

13u26 0 Koksijde Volgens Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) heeft de gemeenteraad van december te veel punten goedgekeurd die de bevoegdheid waren van de nieuwe beleidsploeg, die pas in januari actief wordt. Daarnaast waren er dit jaar in Koksijde maar negen in plaats van de verplichte tien gemeenteraden.

“De gemeenteraad van 19 november werd afgelast omdat er te weinig agendapunten waren, maar op die van december stonden er dan wel weer 44, de extra vragen nog niet meegerekend”, zegt Van Herck. “Bovendien kregen we maar acht dagen om al die punten voor te bereiden. Door de raad van november af te gelasten, komt Koksijde niet aan zijn aantal van tien raden in 2018. Daarom hebben we bij het Agentschap Binnenlands Bestuur klacht ingediend.”

Maar daar stopt het voor Koksijde Vooruit niet. “We hebben gevraagd acht punten uit te stellen naar de volgende legislatuur, maar ook daar ging de meerderheid niet op in. In de omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur staat duidelijk dat er voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad geen beslissingen genomen mogen worden die financiële gevolgen kunnen hebben voor de volgende beleidsploeg. Nieuwe leningen aangaan en het budget of de renovatie van de fontein De Poort goedkeuren, hebben wel degelijk gevolgen voor de gemeentekas. Daarom dienden we ook daartegen klacht in bij het Agentschap nadat we eerst ook al klacht hadden ingediend bij de gemeente zelf.”