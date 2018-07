Koksijde streeft naar strand zonder plastiek 18 juli 2018

In de gemeente Koksijde zal deze zomer veel minder afval te vinden op het strand, dankzij een reeks maatregelen. "Aan surfclubs en beachbars die geen wegwerpplastiek gebruiken geven we een keurmerk", overloopt milieuschepen Albert Serpieters (LB). "We hebben ook pakketten herbruikbare bekers die organisatoren kunnen lenen voor evenementen. Een team 'mooimakers', dat zijn jobstudenten, zal de toeristen aansporen na te denken over het gebruik van wegwerpproducten in plastiek en hen erop wijzen dat het ook anders kan. Dat team houdt ook een twintigtal zwerfvuilacties op het strand. In het Duinenhuis loopt de interactieve familietentoonstelling 'De Zwerfvuil Experience'. Twee moedige krijgers maken op een ludieke manier komaf met zwerfvuil. Samen met de provincie verdelen we ook kartonnen asbakjes voor op het strand en bij evenementen voorzien we peukentegels op een sokkel." (GUS)