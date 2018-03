Koksijde scoort op gemeentebarometer 27 maart 2018

Koksijde behoort bij de top als het gaat over veilige fietspaden en dat is niet de enige goede score op de gemeentebarometer van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Zo geeft 95 procent aan graag te wonen in de kustgemeente en 85 procent is dan ook niet van plan te verhuizen de eerstkomende vijf jaar. "Uiteraard zijn we fier dat we boven het Vlaamse gemiddelde zitten en tegenover de andere kustgemeenten fantastisch scoren. Dit is het resultaat van ons hele team dat hard werkt op alle domeinen", reageert burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). Het volledige rapport staat op www.koksijde.be. (GUS)