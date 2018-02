Koksijde plant een microbrouwerij 15 februari 2018

02u44 0

Koksijde investeert in het laatste jaar van deze legislatuur om en bij de 25 miljoen euro. Het merendeel gaat naar openbare werken.





De aanleg van het fietspad tussen De Panne en Veurne zou, na jaren onderhandelen, dit jaar starten. In Koksijde gaat het over een traject van 700 meter waarvoor ruim 800.000 euro is ingeschreven. Dit najaar start de herinrichting van de Zeelaan in Koksijde-Dorp, Kerkstraat, Noordstraat en Louise Hegerplein. Daarvoor is een half miljoen euro ingeschreven. In gebouwen investeert Koksijde ruim zes miljoen euro met de bouw van het politiehuis als grootste uitgave. De officiële opening daarvan is op 30 juni. Opmerkelijkste project is de inrichting van de varkensstallen Ten Bogaerde tot brouwerij, waarvoor 2 miljoen euro op het budget staat.





"Het gaat om een microbrouwerij met een ruimte om te degusteren. Bij een lekker biertje met een kaasje of stuk paté genieten van het domein Ten Bogaerde met onder meer zijn kunstencentrum", ziet burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) het al voor zich. Hij hoopt dat project eind dit jaar te kunnen openen. De belangrijkste prestatie volgens Vanden Bussche is dat de schuld gedaald is tot onder de 100 miljoen euro. Dat was in 2013 nog 125 miljoen euro. De onroerende voorheffing daalt naar 1.220 opcentiemen door een Vlaamse beslissing. Dat kost de gemeentekas 140.000 euro. (GUS)