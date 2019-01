Koksijde opent rouwregister voor overleden cultureel ambassadeur Walter Vilain GUS

08 januari 2019

13u24 0 Koksijde Sinds dinsdagnamiddag ligt in het gemeentehuis van Koksijde een rouwregister voor Walter Vilain. De Koksijdse cultureel ambassadeur overleed maandagochtend op tachtigjarige leeftijd aan een agressieve kanker.

Walter Vilain was de grondlegger van de Westhoekacademie in Koksijde, kunstenaar, kunstpedagoog, componist en dichter. Hij is een oud-leerling van wijlen Paul Delvaux en lag mee aan de basis van de oprichting van de Stichting Paul Delvaux. Walter is ook ondervoorzitter geweest van de koninklijke harmonie Koksijde. In 1998 kreeg hij voor zijn creatieve bijdrage aan Koksijde de titel van cultureel ambassadeur. Om zijn medeleven uit te drukken besloot de gemeente een rouwregister te openen. Dat ligt er tot volgende week dinsdag 15 januari. Het gemeentehuis is van maan- tot en met zaterdag open van 9 tot 12 uur. Op maan- en woensdag is het ook open van 13.30 tot 16 uur.

Walter Vilain overleed maandagochtend plots na ziekte. In de gemeenteraad van december hoorde hij nog dat de gemeente Koksijde zal investeren in de restauratie van zijn ouderlijke huis, het beschermde Vanneuvillehuis. Walter had twee dochters. Zijn crematie vindt plaats in intieme kring zoals hij wenste. Een herdenkingsbijeenkomst voor zijn vrienden en relaties zal op een later tijdstip plaatsvinden.

https://www.hln.be/regio/koksijde/cultuur-ambassadeur-walter-vilain-plots-overleden-aan-agressieve-kanker~acbc8925/