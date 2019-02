Koksijde kandidaat voor EK veldrijden in 2022 GUS

27 februari 2019

10u55 0 Koksijde De UEC (Union Européenne de Cyclisme) heeft een startbod van 155.000 euro ingesteld voor de gemeente die het Europees kampioenschap veldrijden wil organiseren. Koksijde is alvast kandidaat voor 2022.

Koksijde zet extra in op het wielrennen de komende jaren. Elk jaar is er de wereldbekermanche veldrijden in de kustgemeente. “Het orgelpunt was het WK veldrijden in 2012 maar ook de jaarlijkse Vlaamse Duinencross trekt veel volk. We gaan op dat elan verder door ons kandidaat te stellen voor het EK veldrijden in 2022”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Daarenboven willen we 25.000 euro investeren in het BK tijdrijden voor de elite dames en heren en de jeugdcategorieën in 2020 of 2021. Het BK op de weg voor nieuwelingen dit jaar ligt al langer vast. Tot slot kijken we ook uit naar de Bredene Koksijde Classic op vrijdag 22 maart.”