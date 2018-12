Koksijde decor voor eerste zomerse Night of the Proms Eerste naam voor 1 augustus 2019: John Miles GUS

12 december 2018

18u56 0 Koksijde De allereerste editie in ons land van de ‘Night of the Proms summer edition’ vindt plaats op het Kerkplein in Koksijde op 1 augustus 2019. John Miles, die al te horen was tijdens ruim 800 edities van Night of the Proms, bevestigde zijn komst.

Night of the Proms is al meer dan dertig jaar een vaste waarde op de kalender van het Antwerpse Sportpaleis. Het muziekevenement lokt over twee concertdagen 30.000 mensen. Het gemeentebestuur is dan ook tevreden. “We hebben 400.000 euro op ons budget en verwachten een grote return”, voorspelt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Het Kerkplein met op de achtergrond de kerk is een prachtige locatie.” Ook eventmanager van Koksijde Peter Bruneel kijkt er al naar uit. “Mijn opdracht? Organiseer een nieuw mega-event in de zomer. Niet simpel als je weet dat er in Koksijde meer dan 400 activiteiten plaatsvinden in de zomer. December vorig jaar vulde ik het standaardformulier in op de website van de Night of the Proms en diezelfde dag kreeg ik al een enthousiaste reactie terug. Ik ben zelf een fan van het evenement omdat er tijdens elk concert wel iets speciaals gebeurt. Het ene moment krijg je kippenvel en een nummer later word je meegezogen in een uitzinnige ambiance. Dat willen we ook in Koksijde. We moeten de capaciteit nog berekenen, maar ik mik op 7.000 tot 10.000 bezoekers. De ticketprijs is nog niet berekend.”

De 1.000ste

Jan Vereecke, producent van de Night of the Proms, voelt zich thuis in Koksijde. “Mijn schoonmoeder woont hier”, lacht hij. “Toen we die uitnodiging van de gemeente kregen, zag ik dat direct zitten. In België is het de eerste keer dat we op verplaatsing gaan, maar in het buitenland hebben we dat al vaker gedaan. Momenteel toeren we bijvoorbeeld in Duitsland tot 22 december. Ik heb uitgerekend dat Koksijde de primeur krijgt om de 1.000ste Night of the Proms op de affiche te zetten. Of we nu door heel België willen toeren? Laten we eerst het succes in Koksijde afwachten. Die gemeente krijgt het voorrecht als er een vervolg zou komen.” Burgemeester Vanden Bussche had direct zijn antwoord klaar. “We hopen inderdaad op een langdurige samenwerking. Ik had nooit kunnen dromen dat we zo’n evenement in onze gemeente zouden krijgen.”

Music was my first love

John Miles zal al zeker zijn lijflied ‘Music was my first love’ zingen, beloofde hij op de persvoorstelling. Daarnaast zal het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche in Koksijde te horen zijn net zoals het koor ‘Fine Fleur’ en de elektrische band. Op het programma staat een mix van bekende liedjes uit het lichtklassieke genre afgewisseld met pop- en rocknummers. De ticketverkoop start in januari.

Info: www.visitkoksijde.be/notp.