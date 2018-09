Knuffels voor koningin Mathilde HARTELIJKE ONTVANGST IN REVALIDATIECENTRUM EN VAKANTIEDOMEIN GUDRUN STEEN

05 september 2018

02u34 0 Koksijde Koningin Mathilde heeft gisteren het revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut (KEI) bezocht. Even verderop verraste ze de mensen met een beperking die op kamp waren in vakantiedomein Ter Helme. Ze nam ruimschoots de tijd om praatjes te slaan en werd door iedereen bijzonder hartelijk begroet.

De 5-jarige Cosette Deylgat stond gisterenmorgen trots klaar om haar bos bloemen aan koningin Mathilde te geven. De koningin begroette voor de ingang van het KEI de Oostduinkerkse paardenvissers en de Mieke Garnaal met haar twee eredames. Door een haag van 175 Koksijdse schoolkinderen trok ze naar de vijfde verdieping voor een werkvergadering. "We legden haar uit hoe we onze patiënten benaderen. Onze organisatie is gespecialiseerd in complexe revalidatie, onder meer bij longpatiënten", legde beleidscoördinator Caroline Verplancke uit. In het KEI kunnen 165 patiënten terecht, werken er 315 personeelsleden en zijn er jaarlijks 1.350 opnames. De voorbije jaren vonden grote renovatiewerken plaats die later dit jaar volledig afgerond zullen zijn.





20 jaar later

Ook voor Elisabeth Doucet (86) was het een bijzondere dag. "Ik kom speciaal van woonzorgcentrum Dunecluze, waar ik verblijf", zegt ze. "In november 1999 waren we uitgenodigd op het verlovingsfeest van het huidige koningspaar. Alle verenigingen die toen net een halve eeuw bestonden, kregen een uitnodiging in de bus. Wij vertegenwoordigden het bloemencomité van Koksijde. Ik heb de foto van het koningspaar in marsepein altijd bewaard. Het was een hele eer om haar twintig jaar later opnieuw te ontmoeten." In de revalidatiezaal stak de koningin de patiënten een hart onder de riem. Het betekende veel voor longpatiënt Guy Colemont uit Limburg. "Ze heeft me extra moed gegeven."





Oorbel kwijt

Ook het vakantiedomein Ter Helme stond op de route. Daar organiseert de Belgische vereniging voor verlamden al veertig jaar een vakantiekamp voor personen met een beperking. Toen de koningin aankwam, zongen de vijftig vakantiegangers en hun monitoren uit volle borst. En Mathilde zelf deed enthousiast mee. Ze kreeg een pak knuffels, waarvan één zo stevig dat ze een oorbel verloor. Dat bracht haar echter niet van de wijs en ze schoof nog aan voor een knutselworkshop. Als cadeau schonk een van de mensen met een beperking haar een schilderijtje.





Daarna gaf directeur Katrien Dewulf van vakantiedomein Ter Helme nog wat uitleg over het reilen en zeilen op het domein. "De helft van onze 34.000 overnachtingen wordt geboekt door gewone gezinnen en families. Maar ook verenigingen vinden de weg naar onze organisatie. Tot slot zetten we onze deuren graag open voor sociale organisaties zoals de MS-liga en Samana." Na ruim twee uur zat het koninklijke bezoek erop.