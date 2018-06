Kluis gestolen uit flat 11 juni 2018

02u29 4

In de Houtsaegerlaan in Koksijde zijn inbrekers binnengedrongen in een appartement boven een handelszaak. Volgens de politie gebeurde de inbraak tussen 5 juni en gisteren. De dieven zouden op het dak van de handelszaak zijn gekropen en forceerden vervolgens een raam om binnen te dringen. Het appartement werd doorzocht en uit een kast werd een kluis gehaald. De precieze buit is nog niet volledig gekend. (BBO)