Kitesurfer kan zelf weer strand bereiken 01 februari 2018

Voor het strand van Oostduinkerke raakte een kitesurfer gisteren rond 11.30 uur schijnbaar in nood. Door een plotse windstoot scheurde het zeil van de kite en dreef het board van de man weg. Iemand had op het strand ter hoogte van surfclub Windekind alles zien gebeuren en meende dat de kitesurfer in nood was. De brandweer werd verwittigd die een commandopost op het strand zou installeren. Ook de Sea King werd meteen opgestart om uit te vliegen. Vrij snel bleek echter dat de kitesurfer zelf het strand kon bereiken en aangaf dat hij zich niet in nood voelde. De reddingsactie werd daarop afgeblazen. (JHM)