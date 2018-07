Kinderen ongedeerd bij frontale aanrijding 23 juli 2018

02u36 0

In de Houtsaegerlaan in Koksijde raakten zondagvoormiddag rond 10.30 uur drie personen gewond na een ongeval tussen een Citroën Berlingo en een Honda Accord. Een dertiger uit Koksijde kwam op de Houtsaegerlaan gereden vanuit de Burgweg en botste op een wagen met een gezin uit Linter. Volgens brandweerluitenant Jan Calcoen diende de brandweer alle inzittenden te bevrijden. Ze zaten technisch gekneld en de deuren konden niet meer open. Zowel de ouders uit Linter als de dertiger uit Koksijde raakten lichtgewond. De vader liep een polsbreuk op. "De twee kinderen bleven ongedeerd, maar werden mee met de ouders naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto was vooral in shock." Beide wagens zijn total loss. (BBO)