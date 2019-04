Kinderen gemeenteschool Oostduinkerke scoorden met musical ‘Paradijs’ GUS

03 april 2019

10u37 0 Koksijde De kinderen van het vijfde leerjaar van de klas van meester Geert Vanhoutte van de gemeenteschool in Oostduinkerke hebben hun hart laten spreken. De opbrengst van hun musical schonken ze aan de vzw Kiekafobee.

“Elk jaar bereiden we een musical voor en we doen alles zelf”, legt meester Geert uit. “Tijdens de lessen taal en muzische vorming startten we begin dit jaar al met de repetities. We schreven het verhaal, kozen de muziek en bouwden het decor. Het eerste optreden gaven we in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne. De kinderen begeleidden de senioren naar de zaal. In de theaterzaal Het Bedrijf in Oostduinkerke werkten ze drie voorstellingen af zowel voor de leerlingen van de school als voor de ouders. We verzamelden ook het mooie bedrag van 1513,41 euro die we zullen schenken aan de vzw Kiekafobee. Zo kunnen gezinnen met een kankerpatiëntje aan een voordelige prijs genieten van een verblijf in een appartementje in Oostduinkerke.”