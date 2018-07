Kinderen creatief aan de slag met Clics 13 juli 2018

02u31 0 Koksijde Het speelparadijs Clics in het CasinoKoksijde is sinds gisteren open. Meteen kwamen heel wat kinderen ravotten.

Tot 27 augustus liggen er 150.000 blokjes in 22 verschillende kleuren van speelgoedfabrikant Clics klaar om door de kinderhanden te worden samengeklikt tot fantastische constructies. In de verschillende speelzones opgebouwd rond thema's, zoals dieren, racen en mode, komt iedereen aan zijn trekken. Op het podium staan grote constructies die de geschiedenis uitbeelden via een tijdlijn. Zo zie je een walvis, dino of raket, maar de aanwezige kinderen moesten gisteren niet onderdoen. Zij bouwden de ene constructie na de andere. Zowel jonge als iets oudere kinderen leefden zich uit en ook de ouders deden enthousiast mee. Er lagen talrijke bouwplannen klaar. Nieuw is het magnetische bouwspeelgoed van Magformers waarmee kinderen twee- en driedimensionele werkjes kunnen creëren. Ouders en grootouders kunnen iets drinken terwijl de kleintjes hun creativiteit botvieren. Als je na al dat spelen huiswaarts keert, krijg je nog een zakje Clics-blokken mee. Er is ook een Clics-shop. Het speelparadijs is elke namiddag van 14 tot 18 uur open behalve op dinsdag. Een ticket kost vijf euro per persoon. Kinderen jonger dan drie jaar mogen gratis binnen. Er is een bouwwedstrijd verbonden aan dit evenement. Check www.clicskoksijde.be. (GUS)