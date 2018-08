Keuken vol rook 14 augustus 2018

In de Albert Fastenaekelslaan in Koksijde is gisteren rond 10 uur brand ontstaan in een woning. Een kortsluiting in een vaatwasmachine zette de keuken onder de rook en er waren ook beginnende vlammen. De bewoners konden zich uit de voeten maken. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie meteen onder controle. De woning liep wat rookschade op. (BBO)