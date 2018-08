Katten steeds langer in asiel GANZEWEIDE HEEFT OOK NA 40 JAAR NOG PAKKEN WERK

21 augustus 2018

02u45 0 Koksijde Dierenasiel Ganzeweide houdt op 1 en 2 september een opendeurdag. Na veertig jaar draait het asiel nog steeds op volle toeren. Vorig jaar werden 613 dieren in Ganzeweide opgevangen. Die verbleven er gemiddeld een maand, wat uitzonderlijk lang is. Vooral het aantal katten stijgt.

"In 2007 vingen we 729 dieren op. En tien jaar later, in 2017, in totaal 613 dieren. In 2007 verbleven de dieren gemiddeld elf dagen bij ons, terwijl dat in 2017 bijna 27 dagen was", zegt voorzitter André Lycke. "Dat komt vooral door de vele katten die normaal iets meer dan een maand in ons asiel zitten. Vorig jaar ontvingen we 371 poezen die gemiddeld 35 dagen bij ons verbleven. Sinds april is het kattenplan van kracht, dat een verplichte sterilisatie en castratie oplegt. We zien nu al de voorzichtige resultaten als we de eerste jaarhelft vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Toen hadden we 29 verblijfsdagen bij de poezen en nu 25. Er zijn heel veel kittens en daarom startten we onder de vrijwilligers met een project van pleegouders. Die vrijwilligers ontfermen zich over een nest katten tot de katten klaar zijn voor castratie of sterilisatie. Daarna keren ze terug naar ons asiel. Het merendeel van de dieren die in ons asiel aankomen, is gevonden. Nog opvallend is dat we dit jaar, tot eind juli, al aan 35 dieren zitten na inbeslagname. Vorig jaar waren er dat maar twee."





80 vrijwilligers

Dierenasiel Ganzeweide werd precies veertig jaar geleden opgericht. André Lycke (64) was er toen ook al bij. "We hebben een lange weg afgelegd, maar ik ben fier op waar we nu staan", lacht de Koksijdenaar. "We hebben om en bij de tachtig vrijwilligers en een team van vier vaste medewerkers. Sinds 2015 zijn we in Koksijde op de site van het oud-munitiedepot gevestigd. Een verbetering tegenover ons verblijf langs de drukke gewestweg N8 in Veurne, waar we zo'n dertig jaar hebben gewerkt. In Koksijde hebben we vijftig verblijven voor honden en evenveel voor poezen."





Helpende handen gezocht

Het werkgebied van het dierenasiel Ganzeweide strekt zich uit over De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne, Lo-Reninge, Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Koekelare. Het bestuur is voortdurend op zoek naar helpende handen. Zo is er blijvende nood aan pleegouders voor de kittens, maar ook aan mensen om de kooien te onderhouden en propaganda te voeren op markten. Op 1 en 2 september, telkens van 13.30 tot 18 uur, kan je kennismaken met de werking tijdens een opendeur. Een dier adopteren zal dan niet kunnen om impulsbeslissingen tegen te gaan. Nadien kan het uiteraard wel. Voor meer informatie kan je terecht op www.ganzeweide.be.