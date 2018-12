Kaarsen zetten tafel in brand, brandweer voorkomt erger BBO

21 december 2018

16u50 0 Koksijde In de Boulognestraat in Koksijde woedde vandaag iets voor 14 uur een brand in een appartement. De brandweer kreeg melding van grote vlammen van op straat door het raam zichtbaar waren.

Eens ter plaatse, leek de situatie minder ernstig dan gedacht. Het vuur was beperkt tot de tafel in de woonkamer. Door onoplettendheid was vuur van enkele kaarsen overslagen op spullen die op tafel lagen. De brandweer had het vuur in enkele ogenblikken onder controle, maar een interventie leek zeker nodig. Uiteindelijk bleef de schade beperkt, al liet de brandweer het appartement en de trappenhal nog ventileren.