Jongeren maken het bont tijdens uitgaansnacht 06 april 2018

Buurtbewoners hebben woensdagnacht de politie gebeld, omdat een bende jongeren het nogal bont maakte in de S. Declerckstraat in Oostduinkerke, rond 4.50 uur na het uitgaan. Volgens de politie werden verschillende vuilniszakken opengereten, op straat gegooid en op auto's gegooid. Ook een brievenbus werd uit de grond getrokken. Toen de politie aankwam, was de bende nergens meer te bespeuren. De politie vorderde het gemeentepersoneel om de vuilnis op te ruimen. Het was overigens niet de eerste keer dat de politie werd gebeld die nacht. In dezelfde buurt, namelijk in de Leopold II-laan in Oostduinkerke, werden drie jassen van klanten gestolen in een horecazaak. Twee jassen werden op straat teruggevonden. (BBO)