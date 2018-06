Jongeren beschadigen wagens met bureaustoel 12 juni 2018

02u37 0

De politie is een onderzoek gestart naar enkele jongeren die zondag rond 18.45 uur minstens twee auto's beschadigden in de Pylyserlaan in Koksijde.





Dat deden ze op een opmerkelijke manier, namelijk met een bureaustoel die ze hadden gekocht op de rommelmarkt in Koksijde-Dorp. Volgens de politie zag een buurtbewoner hoe ze de bureaustoel aan de trekhaak van hun wagen hingen en ermee rondreden, waardoor de stoel heen en weer slingerde tegen minstens twee auto's.





De politie ging nog ter plaatse, maar trof niemand meer aan. De buurtbewoner kon wel de nummerplaat noteren, zodat hun identiteit wel nog makkelijk te achterhalen valt. (BBO)