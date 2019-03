Jongeman kritiek na zware botsing met lichte vrachtwagen op invoegstrook E40 Siebe De Voogt

24 maart 2019

10u27 0 Koksijde Een jonge bestuurder uit De Panne is zaterdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht na een zwaar ongeval op de E40 in Oostduinkerke. Op de invoegstrook richting snelweg botste hij op een lichte vrachtwagen.

Het ongeval vond omstreeks 22.30 uur plaats op de invoegstrook van de E40 richting binnenland. De klap moet bijzonder hevig geweest zijn, want de lichte vrachtwagen kantelde door de impact op zijn zij. De jongeman uit De Panne tolde met z’n wagen nog enkele meters verder. Hij moest door de brandweer van Koksijde-Oostduinkerke uit het wrak bevrijd worden en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Augustinus in Veurne. Volgens het parket verkeerde hij in levensgevaar. Ook de chauffeur van de lichte vrachtwagen werd voor controle meegenomen met de ambulance. Het parket stelde geen verkeersdeskundige aan. De oprit in Oostduinkerke was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer, dat de E40 moest oprijden in Nieuwpoort.