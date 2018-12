Jongeman bestolen op straat Bart Boterman

06 december 2018

12u22 0

In de Zeelaan in Koksijde is woensdag rond 19.30 uur een 20-jarige jongeman overvallen. Volgens zijn verklaring bij de politie werd hij aangesproken door een man van het Italiaanse type die in het Engels om een vuurtje vroeg. Er werd nog even een praatje gemaakt en vervolgens ging de man weer weg. Kort daarna merkte het slachtoffer dat zijn portefeuille gestolen werd. De politie stelde een pv voor gauwdiefstal tegen onbekenden op en startte een onderzoek gestart op basis van onder meer camerabeelden.