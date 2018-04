Jonge onderneemsters bundelen shoppen en lunchen in Kabine en Kantine 06 april 2018

02u47 0

Kabine, een winkel met kinderspullen en interieurideeën, met daarnaast de brunchbar Kantine in de M. Blieckstraat 11 heeft de deuren geopend. Eliza De Waele (29) en Aline Averein (31) zijn de dames achter beide concepten. Eliza is interieurstyliste en heeft de blog ergenstussenin.be en Aline runt de beachbar Chagall in Nieuwpoort.





De twee vriendinnen besloten de handen in elkaar te slaan voor een conceptstore. "In Kabine leg ik me toe op Belgische en Scandinavische producten", zegt Eliza. "In de toekomst wil ik nog meer interieurinspiratie geven in workshops. Het is een zaak waar je in alle rust met het hele gezin kan komen shoppen. Vorig jaar lanceerde ik al mijn onlineshop en nu kan je dus ook 'in het echt' het gamma ontdekken. Naast geboortelijstjes kan je bij mij ook terecht voor allerlei accessoires om het interieur kleur te geven en voor hippe cadeautjes. Persoonlijk advies vind ik heel belangrijk. En niet te vergeten, ik heb speciaal voor de mannen een hoekje ingericht."





Net naast Kabine vind je Kantine. "Ik bied zowel ontbijt (op reservatie red.) als lunch aan met het accent op gezonde voeding. Er is ook een aanbod op kindermaat", vult Aline aan. "We steken het concept shoppen aan de kust in een nieuw jasje. Kinderspullen en interieur komen samen terwijl de koffie en slaatjes klaarstaan", aldus nog de ambitieuze vriendinnen. De conceptstore is op maandag gesloten en op dinsdag, behalve in de vakanties. Op de andere dagen ben je welkom van 10 tot 17.30 uur en op zondag in de namiddag. Info: www.kabine.be. (GUS)