Jobstudenten promoten Koksijde op sociale media 14 juli 2018

Jobstudenten Manon Bossart, Sophie Van Laeken en Zoë Coppens zullen via sociale media evenementen aankondigen, sfeerverslagjes brengen en ander nieuws verspreiden. "Onze opdracht is om aanwezig te zijn op de topevenementen in Koksijde. Leuk vakantiewerk dus", lachen de drie. "We tonen ook de verborgen plekjes in deze kustgemeente. We doen dat op een speelse, losse manier." Het is de eerste keer dat Koksijde daarvoor jobstudenten inzet, maar de gemeente is al veel langer actief op sociale media. "We merken dat dit een belangrijke vorm van communiceren is", zegt communicatieschepen Lander Van Hove (LB). "Sophie, Zoë en Manon kan je herkennen aan hun K-trui en K-shirt. Ze zullen onder meer de Facebookpagina van Koksijde-Oostduinkerke overnemen alsook Twitter en Instagram en ze starten een zomersnapchat." (GUS)