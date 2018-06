JCI Veurne-Westkust organiseert groot congres 07 juni 2018

Nu zaterdag komen 300 JCI-leden uit heel Vlaanderen naar Koksijde voor het jaarlijkse congres van die vereniging. Het thema is 'Challenge 2030 - are you future-proof?'. Minister van Defensie Steven Vandeput is een van de sprekers. Naast de voordrachten staan er op het programma ook trainingen, bedrijfsbezoeken en activiteiten zoals garnaal kruien. "We willen een beeld scheppen van hoe de wereld er in 2030 uit zou kunnen zien en welke uitdagingen ons te wachten staan", zegt Dennis Vanpeperstraete van JCI Veurne-Westkust. Een galabal sluit de informatieve dag af. JCI is een vereniging die jonge, ondernemende mensen samenbrengt. Maatschappelijke en economische thema's passeren de revue in hun werking. Info: www.vc2018.be.





(GUS)