Jarenlang in de politiek, voor het eerst schepen GUS

10 januari 2019

11u42 0 Koksijde De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.

Koksijde Guido Decorte (63) is net dertig jaar actief in de politiek en dat ‘jubileum’ viert hij met een schepenambt in Koksijde. Hij hoopt op een snelle doorbraak in het dossier luchtmachbasis.

Guido begon in 1989 als gemeenteraadslid en vervolgde als OCMW-voorzitter, provincieraadslid, privé secretaris van Yves Leterme en als gedeputeerde. Nu debuteert hij als schepen met een brede portefeuille bestaande uit personeelsbeleid, leefmilieu, huisvesting, mobiliteit, reconversie militaire luchtmachbasis, herziening gemeentelijk structuurplan, kerkfabrieken, begraafplaatsen en landbouw. “Er wachten ons mooie uitdagingen zoals een nieuw plein in Koksijde-Dorp en een promenade in Oostduinkerke. Hopelijk hakt de federale regering snel knopen door in het dossier luchtmachtbasis zodat we een aantal gemeentelijke diensten naar daar kunnen verhuizen. Een ander doel is de oprichting van een volwaardige dienst economie. Tot slot denk ik aan de uitbouw van ondersteunende diensten door het Sociaal Huis.” Guido is niet de enige in de familie Decorte die aan politiek doet. Zijn zoon Dries wordt voor het eerst gemeenteraadslid in Alveringem en zijn broer Jos schepen in Nieuwpoort. Hij is getrouwd met Johanna Counye en ook nog vader van Stijn en opa van Briek.

Meer over Guido Decorte

politiek