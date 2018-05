Ivan Vancayseele trekt sp.a-lijst 03 mei 2018

02u51 0

De socialisten trekken in Koksijde met een zuivere sp.a-lijst naar de kiezer. Gemeenteraadslid Ivan Vancayseele (64) zal die trekken. Ook gemeenteraadslid Rosaline Mouton en OCMW-raadslid Greta Cambier versterken de lijst. Cultureel ambassadeur Walter Vilain duwt. Andere kandidaten die al hebben toegezegd zijn Wendy Ackerman, Zoë Coppens, Jacqueline Del Savio, Erna Deschepper, Eugeen Depicker, Marina Gheldof, Ronny Ghysel, Marina Kitanovska, Bernard Lassoie, Jean-Pierre L'Heureux, Marie-Claire Mahieu, Felix Mees, Rik Stekelorum, Frans Sterckx en Pascale Vermassen. "Ik ben op vervroegd pensioen als federaal ambtenaar en kan me dus volledig toeleggen op de lokale politiek, waar ik al sinds 1994 deel van uitmaak", laat Ivan weten. Momenteel zetelt hij samen met Rosaline als onafhankelijk oppositieraadslid. "Bedoeling van sp.a Koksijde is om ons te positioneren in het midden van het bed tussen de Lijst van de Burgemeester en N-VA", besluit hij. (GUS)