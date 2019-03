Inwoners van de westkust fietsen opmerkelijk veel veiliger dan in 2017 Bart Boterman

25 maart 2019

17u22 0 Koksijde Inwoners van de Koksijde, De Panne en Nieuwpoort fietsen een flink pak veiliger in vergelijking met 2017. Dat blijkt uit resultaten van fietscontroles van de politiezone Westkust. Waar in 2017 nog 56% van de gecontroleerde fietsers niet op orde was, lag dat percentage bij controles in 2018 en 2019 nog rond 15%.

De fietscontroles kaderden in de verkeerscampagne ‘Veilig Fietsen’ van de provincie West-Vlaanderen en gouverneur Decaluwé. Ook de politie Westkust was van de partij. “Het eerste deel van de campagne vond plaats tussen 1 oktober 2017 tot 15 november 2017. Liefst 56,2% van de gecontroleerde fietsen was niet in orde en 18 % daarvan had geen wettelijke verplichte fietsverlichting”, stelt Nina Vanelslande van het kabinet van de korpschef. “Het tweede deel vond plaats tussen 16 november 2018 en 28 februari 2019. Hieruit bleek dat 14,7 % van de gecontroleerde fietsen niet in orde was. Daarvan had 5,3% geen of onvoldoende fietsverlichting. We kunnen spreken van een spectaculaire daling. Er zijn liefst 41,5 minder inbreuken vastgesteld”, aldus Nina Vanelslande. Tijdens de laatste controles werden 2427 fietsen onder de loep genomen.

“De daling is een goede zaak, al blijft verdere sensibilisering noodzakelijk zodat er 100% veilig wordt gefietst”, besluit Vanelslande.