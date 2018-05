Inner Wheel Westkust steunt Inclusie Westhoek 01 juni 2018

Tijdens het ledenfeest van Inclusie Westhoek gaf het bestuur van Inner Wheel Westkust, onder het voorzitterschap van Michèle Vandermeeren, een cheque van 2.500 euro aan Mieke Quaghebeur, voorzitster van Inclusie Westhoek. "We zullen met dat geld een uitstap organiseren naar de Zoo in Antwerpen en cadeautjes aankopen voor het kerstfeest", liet Mieke weten. Inclusie komt op voor de belangen van personen met een verstandelijke beperking.





(GUS)