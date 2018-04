Inbrekers slaan twee keer toe in één dag, bewoners telkens afwezig 16 april 2018

02u26 1

Inbrekers hebben zaterdag ingebroken in twee woningen in Koksijde. In een woning in Wulpen, in de straat Dijk langs het kanaal Nieuwpoort-Veurne, hebben de dieven ringen, halskettingen, horloges, geld en cosmetica ontvreemd. De bewoners waren weg vanaf 17 uur en stelden de inbraak bij thuiskomst vast, rond 22 uur. De inbrekers waren via een raam binnengeraakt. De politie liet het labo ter plaatse komen voor een onderzoek. Er werden verschillende voetafdrukken geregistreerd, die nu onder de loep worden genomen. In diezelfde namiddag werd ook ingebroken in een woning in de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke, ook daar waren de bewoners afwezig. Mogelijk gaat het om dezelfde daders. In het huis werden dure flessen champagne en wijn gestolen. Ook daar deed de politie de nodige vaststellingen in samenwerking met het labo. (BBO)