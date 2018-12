Inbrekers slaan hard toe in 1 wijk: al 10 woninginbraken geteld in 5 uur Jelle Houwen

22 december 2018

10u45 0 Koksijde Inbrekers hebben hard toegeslagen in 1 wijk in Oostduinkerke.

Allemaal in de buurt van het Mariapark braken ze vrijdagavond tussen 17 en 22 uur binnen in liefst 10 woningen. Mogelijks zijn dat er nog meer want bij de politie Westkust lopen er nog steeds meldingen binnen. Het gaat om woningen langs het Henegouwpad, de Oostduinenlaan, de Stijn Streuvelsstraat, de Nieuwe Ydelaan en verder. De inbrekers sloegen telkens op dezelfde manier toe: ze gooiden een deel van een venster stuk, vaak aan de achterkant van het huis, staken hun arm door het gat en manipuleerden de kruk. Daarna gingen ze via het venster naar binnen en doorzochten ze de woning. Ze gingen er meestal vandoor met juwelen maar wat er allemaal gestolen werd moet nog geïnventariseerd worden. Wellicht waren de inbrekers erg goed voorbereid want ze sloegen toe in woningen waar niemand thuis was. Alleen in 1 woning hoorde een bewoonster plots een slag, keek op en zag vermoedelijk twee mannen met een rugzak wegwandelen. De politie Westkust en het parket zijn een onderzoek gestart. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.