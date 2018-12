Inbrekers slaan hard toe in 1 wijk: 11 woninginbraken in 5 uur tijd Jelle Houwen

22 december 2018

10u45 96 Koksijde In een villawijk in Oostduinkerke zijn gisteravond minstens elf woninginbraken gepleegd. De daders maakten vooral juwelen buit. Ze sloegen overal toe waar de bewoners niet thuis waren. “Ons raam werd stukgeslagen en gans het huis werd doorzocht. Alle laden stonden open. Maar er werd niets gestolen", zegt het echtpaar Jan De Vits - Myriam Zelderloo.

In de buurt van het Mariapark braken ze vrijdagavond tussen 17 en 22 uur binnen in minstens 11 woningen. Mogelijks zijn dat er nog meer want bij de politie Westkust lopen er nog steeds meldingen binnen. In de loop van zaterdag gingen buurtbewoners op ronde om de schade vast te stellen en kreeg de politie tijdens de voormiddag enkele nieuwe meldingen. De teller stond in de namiddag op 11. Het gaat om woningen langs het Henegouwpad, de Oostduinenlaan, de Stijn Streuvelsstraat, de Nieuwe Ydelaan en verder. Alle woningen liggen in een straal van enkele honderden meters van elkaar. Wellicht waren de inbrekers erg goed voorbereid want ze sloegen toe in woningen waar niemand thuis was. De inbrekers sloegen telkens op dezelfde manier toe: ze gooiden een deel van een venster stuk, vaak aan de achterkant van het huis, staken hun arm door het gat en manipuleerden de kruk. Daarna gingen ze via het venster naar binnen en doorzochten ze de woning. Ze gingen er meestal vandoor met juwelen maar wat er allemaal gestolen werd moet nog geïnventariseerd worden.

Alle laden open

Een van de slachtoffers is het echtpaar Jan De Vits en zijn vrouw Myriam Zelderloo die in de Emile Verhaerenlaan wonen. Zij waren vrijdag een ganse dag weg en stelden de inbraak vast bij hun thuiskomst, om 19.45 uur. “We waren overdag gaan babysitten bij onze dochter en toen we ons huis binnenkwamen wisten we meteen hoe laat het was”, vertelt Myriam. “Alle kasten en alle laden stonden open. Er was wel geen wanorde, de inbrekers waren ‘vrij netjes’, om het zo te zeggen. Wellicht hebben ze gewoon gekeken in de laden wat er te vinden was maar hebben ze die niet overhoop gegooid. Bij ons is er dan ook niets verdwenen. Zelfs een nieuw flesje parfum van Chanel dat ik cadeau kreeg van mijn man en uitgesteld stond lieten ze staan. Het was hun dus om geld en juwelen te doen, die wij nooit achterlaten thuis. Het meest vervelende voor ons is het glas van het venster aan ons terras dat stuk is. Ze hebben die ingegooid om er hun hand te kunnen doorsteken en zo het raam te kunnen openen. Op die manier hebben ze ook bij onze buren ingebroken, die ook niet thuis waren. Daar hebben ze het schuifraam onderaan ingeslagen om zo de stok die het raam blokkeerde op de grond te verwijderen. Daar hebben ze wél iets gestolen, blijkbaar de spaarpotjes van de kinderen. Die mensen zitten echt in de put nu.” Niet in alle woningen werd er dus buit gemaakt. Waar wel ging het altijd om geld en juwelen. Voor veel slachtoffers komt de inbraak niet alleen ongelegen omwille van de feestdagen maar ook omwille van het bouwverlof. Het kan eventjes duren eer de gebroken ramen hersteld zijn.

Sporenonderzoek

Na de feiten is politiezone Westkust samen met het parket een onderzoek gestart. Voorlopig is er nog geen spoor naar de daders of daders. Alleen in 1 woning hoorde een bewoonster plots een slag, keek op en zag vermoedelijk twee mannen met een rugzak wegwandelen. Dat leverde vooralsnog niets op. Ook het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het is nog afwachten of er bruikbare sporen gevonden worden op het glas.