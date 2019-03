Inbrekers breken binnen in vakantiewoning, maar kunnen geen buit maken Siebe De Voogt

24 maart 2019

13u45 0 Koksijde De eigenaars van een tweede verblijf in Koksijde stelden zaterdag een inbraak vast. De inbrekers richtten flink wat schade aan, maar maakten geen buit.

De feiten vonden tussen 10 maart en zaterdag plaats in een tweede verblijf langs de Elzenlaan. De bewoners waren nog eens naar de kust afgezakt, maar kwamen bij hun aankomst voor een onaangename verrassing te staan. Dieven hadden met een steen een raam aan de zijkant van hun vakantiehuis aan diggelen geslagen. Ze doorzochten verschillende kamers, maar uiteindelijk werd er niets gestolen. De politie Westkust is een onderzoek gestart, maar van de daders is voorlopig geen spoor.