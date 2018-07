Inbreker haalt huis overledenen overhoop 06 juli 2018

In de Jan Pootlaan in Sint-Idesbald bij Koksijde werd recent ingebroken in een woning. Een inbreker gooide een schuifraam aan diggelen met een baksteen en gooide vervolgens de inhoud van alle kasten op de grond op zoek naar waardevolle spullen. De man ging aan de haal met wat geld en een hoorapparaat. De eigenaars van het huis zijn overleden, het was de dochter van de eigenaars die de inbraak vaststelde. Volgens de politie was de inbraak recent gepleegd, dat viel toch op te maken uit de sporen. (BBO)